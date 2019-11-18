Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своїй статті для DT.UA пише журналістка Юлія Самаєва.

За інформацією DT.UA, "Петро Порошенко свого часу планував, довівши ці справи до кінця, скинути агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервільне Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) і взяти собі недорого найсмачніше. Але марно сподівався на другий термін і не встиг".

Юлія Самаєва пише, що "інтерес до активів Бахматюка АРМА зберігає донині. А контролює його зараз, за різними джерелами, чи то Андрій, чи то Богдан. Не виключаємо, що саме це й воскресило розслідування НАБУ. До нього, як і до НБУ, теж є запитання".

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Проте Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.

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