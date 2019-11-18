Нардепи нової Ради отримали понад 3 мільйони гривень компенсації за житло, - "ЧЕСНО"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЧЕСНО" із посиланням на Портал відкритих даних ВРУ.

Згідно зі статтею 35 закону "Про статус народного депутата України", депутати ВРУ отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж міста.

Хоча на Порталі відкритих даних зазначено, що це сума за жовтень, на сайті транзакцій грошових коштів є детальніша інформація про виплати, зокрема про те, якого періоду вони стосуються. Деякі депутати одержували відшкодування за два місяці, решта – за один.

Наприклад, 18 нардепів отримали по 41 600 грн, що, найпевніше, свідчить про надання компенсації на житло за два місяці (20 800 грн за кожен).

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов подав щорічну декларацію за 2018 рік як кандидат у депутати ВРУ. Серед об’єктів нерухомості Кабанов і його дружина задекларували проживання у квартирі в Києві площею 75 кв.м 2015 року. Власником зазначено Бориса Нахмановича Шефіра, брата сценариста "Кварталу-95" та помічника Володимира Зеленського.

Також на кінець 2018 року у власності Кабанова був недобуд – квартира в Гостомелі (входить до 30-кілометрової зони). Утім, у коментарі Руху "ЧЕСНО" нардеп повідомив, що його помешкання ще будується, а у квартирі Шефіра він більше не проживає. Компенсацію використовує для оренди житла в Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". За даними його декларації, Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року, що належить Тетяні Ситарук. Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані із соцмереж. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту.

У коментарі Руху "ЧЕСНО" Руслан Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі: "У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. За неї орендодавець сплачуватиме податки в порядку, що передбачений законодавством…"

На запитання про те, чи платить Стефанчук за оренду помешкання матері дружини, він відповів, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

"Право обрати квартиру для проживання, як і місце проживання, – це моє право як орендаря", - сказав він.

Також на момент обрання народним депутатом у Києві мешкав позафракційний нардеп-кнопкодав Олександр Ковальов, за якого проголосували 220 виборців. Утім, декларацію як кандидат на посаду він не подавав, тому не можна достеменно сказати, чи володіє він майном.

Рух "ЧЕСНО" спробував узяти в Ковальова коментар у кулуарах Верховної Ради, але нардеп зазначив, що він нічого не брав, і натомість попросив показати посвідчення журналіста й навіть статут.

Нагадаємо, що НАЗК рекомендувало подавати декларації новообраним народним депутатам лише з квітня 2020 року. Це унеможливлює перевірку наявності житла в нардепів у межах 30-кілометрової зони від столиці.