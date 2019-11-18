Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. за рахунок російських кадрових військовослужбовців та найманців, які призиваються повторно для уникнення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні після звільнення зі служби.

При цьому із зазначеними особами перед направленням на передову проводяться інструктажі з врученням розроблених російськими пропагандистами спеціальних пам’яток щодо порядку поведінки у разі необхідності спілкування з представниками Місії ОБСЄ та міжнародних ЗМІ.

Водночас через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжується постачання зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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