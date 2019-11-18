Вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам, - ОБСЄ

"Парламентські вибори не відповідали важливим демократичним стандартам", - сказала Седерфельт на пресконференції в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що "ПАРЄ розчарована тим, що Білорусь не виконує рекомендації щодо поліпшення виборчого процесу". При цьому Седерфельт вважає, що "вибори були добре організовані".

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За попередніми результатами парламентських виборів у Білорусі, до нижньої палати національного парламенту - Палати представників не пройшов жоден опозиційний кандидат, пише dw.

Згідно з цими даними, до нижньої палати Національних зборів обрано представників Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, а також громадського об'єднання "Біла Русь". Усі з них підтримують політику влади. У минулому скликанні Палати представників працювали два опозиціонери - Анна Канопацька з Об'єднаної громадянської партії та Олена Анісим з "Товариства білоруської мови".

Зазначається, що в новому парламенті Білорусі працюватимуть ексміністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, міс Білорусь Марія Василевич, глава "Білої Русі" Геннадій Давидько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич.

Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.