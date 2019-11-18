Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю VogueUA.

"Я пишу сценарії, як і раніше, — каже перша леді. — Правда, тепер треба розподіляти свій день між офісом президента й "Кварталом" і дотримуватися таймінгу". Інституту першої леді в Україні не існує (на відміну, до прикладу, Сполучених Штатів або Франції): це статус радше представницький, дружина президента не отримує зарплату, тому може поєднувати дві роботи".

Водночас вона наголосила, що не є публічною людиною і вважає за краще бути за лаштунками.

"Я непублічна особа. Але нові реалії диктують свої умови, і я намагаюся відповідати очікуванням, — розповідає Олена. — Не скажу, що публічність чи спілкування з пресою для мене стрес. Проте я краще почуваюся за лаштунками. Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це мені не властиво. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них — можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я й дотепер не викладала у соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду".

На питання про те, чи змінилося її життя після інавгурації, Олена відповідає: "Життя — ні, змінилися обставини. Мені бракує часу на самоті. У мене двоє дітей, тому я й раніше зрідка бувала сама. Свій простір у мене був хіба у машині, за кермом. Зараз мене цього позбавили — я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната. (Сміється.) Але мені пощастило з людьми, які опинилися у моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені хочеться тиші, і можуть підтримати розмову, коли відчувають, що це потрібно".

До свого нового статусу, за словами Зеленської, вона поставилася прагматично, хоча спочатку були різні думки. На громадських засадах - особистий вибір першої леді, жодних офіційних зобов'язань щодо цього немає.

"Я могла б жити звичним життям і надалі, відгородивши себе від проблем та інформаційних нападів, проте схотіла підтримати чоловіка: йому непросто на емоційному рівні і потрібна людина, яка буде поруч. Зокрема й фізично: наприклад, стояти пліч-о-пліч під час офіційних візитів, позуючи фотографам з усього світу, — й не зіпсувати кадр".

На те, аби визначитися з першочерговими завданнями у статусі першої леді, в Олени та її команди пішло пів року.

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Каже, що програму багато в чому формувала суб’єктивно.

"Я виросла у Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду братися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних завданнях: здоров’я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія".

Головним бонусом свого статусу Олена вважає, що першу леді чують.

"У дружини президента є можливість спілкуватися з тими, хто наближений до влади. Перед першою леді чиновники не зачиняють двері. Я не політик і не маю права втручатися у роботу президента, але стати посередницею між людьми і владою, щоб остання почула перших, можу й хочу".