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18.11.19 15:08

"Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі

"Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

"Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Крім того серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за порушення економічної конкуренції; відкликання клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії.

Також "Газпром" чекає позицію української сторони щодо її готовності напряму купляти російський газ з 2020 року.

"Копії офіційної пропозиції спрямовані міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю і заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу", - уточнює "Газпром".

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Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

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