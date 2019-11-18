Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку зустрічі зі спікером Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкетісом у понеділок у Києві.

"Ми добре розуміємо, що ті події, та війна, яка йде в нашій державі, не є виключно нашою проблемою. Вона сьогодні є глобальною проблемою, і її наслідки важко переоцінити. І Литовська республіка, і багато інших держав, розуміючи це, об'єднують зусилля для збереження і відновлення миру", - сказав Разумков.

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