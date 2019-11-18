Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.11.19 15:14

Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Литва разом з іншими державами докладає зусиль для відновлення миру на сході України, оскільки розуміє, що війна є глобальною проблемою.

Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку зустрічі зі спікером Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкетісом у понеділок у Києві.

"Ми добре розуміємо, що ті події, та війна, яка йде в нашій державі, не є виключно нашою проблемою. Вона сьогодні є глобальною проблемою, і її наслідки важко переоцінити. І Литовська республіка, і багато інших держав, розуміючи це, об'єднують зусилля для збереження і відновлення миру", - сказав Разумков.

Читайте також: Формула Штайнмаєра вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100