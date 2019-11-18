Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЧЕСНО".

Стефанчук подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". За даними його декларації, Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року. Квартира належить Тетяні Ситарук. Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані із соцмереж. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту.

У коментарі "ЧЕСНО" Руслан Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі: "У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. За неї орендодавець сплачуватиме податки в порядку, що передбачений законодавством…"

На запитання про те, чи платить Стефанчук за оренду помешкання матері дружини, він відповів, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

"Право обрати квартиру для проживання, як і місце проживання, – це моє право як орендаря", - сказав він.

При цьому Стефанчук є одним зі 120 народних депутатів 9 скликання, які отримали компенсацію за житло з держбюджету.

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