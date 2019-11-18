Працівників нафтогазового видобувного управління, які привласнили майже 2,5 тонни нафти, засудили на Буковині, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що упродовж серпня-вересня 2015 року зазначені особи незаконно привласнили майже 2,5 тонни необлікованої нафти, перевезли цю продукцію на територію домогосподарства одного з учасників групи, де у підпільному цеху переробляли нафто-сирець на дизельне пальне, з метою подальшої його реалізації.

Вироком Вижницького районного суду Чернівецької області до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено службову особу підприємства "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", а двох його спільників до 3 років 6 місяців та 4 років позбавлення волі відповідно, за привласнення нафти.

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