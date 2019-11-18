Українського політв'язня Шумкова помістили в ШІЗО за скаргу до суду на незаконне тривале тримання в ізоляторі, - тітка в'язня

Про це у Facebook повідомила його тітка Людмила Шумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Термін тримання у приміщенні камерного типу завершився 14 листопада. Наразі Олександр перебуває в ШІЗО. Керівництво колонії призначило йому чергове "покарання" на 12 діб", - написала Шумкова.

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Вона зазначила, що таке покарання Олександру призначили після того, як він звернувся до суду з вимогою визнати незаконним покарання в ШІЗО 39 діб поспіль - за вересень-жовтень адміністрація колонії винесла Шумкову 16 усних доган.

Також, за словами Людмили Шумкової, 15 листопада Олександра відвідав представник консульського відділу Посольства України в РФ.

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Нагадаємо, українського в'язня Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.