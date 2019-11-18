Мешканці будинку у Львові побили співробітника військкомату, який прийшов забирати призовника

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівського обласного військового комісаріату.

"Під час оповіщення одного із призовників, який не з’являвся у військовий комісаріат, згідно з чинним законодавством, військовослужбовці військомату вручили повістку громадянину, який мешкає на другому поверсі багатоповерхового будинку. На прохання призовника піти взяти особисті речі йому була надана така змога. В цей час призовник зателефонував своїм друзям поверхом вище. Сусід, який спустився, будучи в стані алкогольного сп’яніння запропонував представникам військомату вийти для розмови на вулицю. Під час руху сходами дана особа завдала офіцеру декілька ударів руками в голову. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, продовжив наносити удари ногами в голову. Згодом до бійки долучився колега з тієї самої квартири третього поверху", - зазначається в повідомленні.

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Коли офіцер дістався до вулиці, там проїжджала патрульна машина поліції.

"Побачивши її кривдники втекли до себе у квартиру та продовжили погрози з вікна квартири. Особу одного із нападників попередньо встановлено. Військовослужбовець військомату звернувся із заявою у Галицький райвідділ поліції та у 8-му лікарню м.Львова де йому була надана медична допомога. Попередньо загрози життю та здоров’ю немає. Чим керувався нападник і які правові наслідки даного вчинку встановлюватиме поліція", - повідомили в пресслужбі.

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