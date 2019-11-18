Денісова передала омбудсмену Туреччини Малкочу список українців, незаконно утримуваних Кремлем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"Під час зустрічі говорили про найважливіше - повернення додому наших 115 громадян, які перебувають у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Я передала список з інформацією про 115 громадян України, в тому числі, і про 87 кримських татар, і звернулася з проханням посилити співпрацю щодо повернення українських політв'язнів на Батьківщину", - повідомила Денісова.

Також вона розповіла колезі про проблеми на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Йшлося про масштабну інформаційну пропаганду, яку проводить РФ на цих територіях, про політизацію та мілітаризацію серед дітей, які проживають на тих територіях і про систематичні порушення соціальних і економічних прав людини.

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Мій колега показав свою підтримку і пообіцяв посилити співпрацю і допомогу в боротьбі за повернення наших громадян і українських територій", - зазначила омбудсмен.