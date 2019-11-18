Жінки - бійці курдського ополчення в Сирії стають об'єктами насильства з боку турецьких солдатів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Деталі.

У перші дні турецького наступу в Сирії минулого місяця в соцмережах розійшлося відео, зняте протурецькими коммандос, які поглумилися над тілом курдської жінки-бійця. "Аллах великий! Це - одна з ваших повій, яких ви нам прислали", - прокричав один із солдатів, стоячи над тілом жінки.

Ці коммандос були частиною коаліції найманців, найнятих Туреччиною для створення "безпечної зони" вздовж смуги північно-східної Сирії, після рішення президента США Дональда Трампа вивести війська США з регіону. Це рішення залишило курдів напризволяще, і для жінок-солдатів загроза сексуального насильства збільшилася удвічі.

Журналісти та вчені з Сирії поділилися один із одним у соцмережах схожими фотографіями і відеороликами з солдатами, що проголошують перемогу над полоненими курдськими жінками. Також минулого місяця, 35-річна курдська політик Хеврін Калаф потрапила в засідку. Її витягли з машини, жорстоко побили, протягли за волосся і застрелили. Фотографії її понівеченого тіла пізніше з'явилися в інтернеті, викликавши міжнародний резонанс.

Жіноче ополчення YPJ допомагає захистити Рожаву (автономний район у курдської Сирії, який став метою турецького наступу). Засноване в 2013 році, це угруповання складається, в основному, з етнічних курдок, які боролися разом із чоловічими народними підрозділами (YPG) в лавах "сирійських демократичних сил" (СДС). Вони очолили кампанію під керівництвом США проти угруповань ІД в північно-східній Сирії.

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Курдський високопосадовець Ільхам Ахмед, співголова сирійської демократичного ради, сказав, що "існує особливий тип війни, спрямований проти жінок. Ми побачили це зі смертю Калаф. Її смерть уособлює цю війну: вона була борцем за свободу - і за це стала мішенню".

Оскільки підтримувані Туреччиною ополченці, сирійські та російські війська просуваються в курдському анклаві, жінки-солдати з Рожави опинилися в найвразливішому становищі. Хана, курдська активістка з Камішлі, сказала в телефонному інтерв'ю, що для жінок-бійців "потрапити в полон - гірше, ніж загинути".

9 жовтня Туреччина почала військовий наступ у Сирії з метою відтіснити СДС від свого кордону. Угода, укладена 23 жовтня між Москвою й Анкарою, фактично передала Туреччині частину території, утримуваної СДС. Але, незважаючи на цю угоду, курдські лідери заявили, що турецький наступ все ще триває, зокрема в районах за межами позначеної 30-кілометрової "безпечної зони".

У загонах жіночої самооборони налічується близько 20 тисяч бійців, які зіграли важливу роль у боротьбі з ІД в 2013-2019 роках. Однак, хоча США перетворили курдів на своїх союзників у боротьбі проти ІД, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган називає їх терористами, пов'язаними з Робочою партією Курдистану (РПК), яку вважають терористичною як Туреччина, так і США.

Коли Туреччина приєдналася до очолюваної США коаліції для боротьби з ІД, вона теж почала проводити арешти і рейди в курдських районах Туреччини, щоб придушити діяльність РПК в рамках більшого конфлікту між державою і його курдським населенням.

Підтримувані Туреччиною ополченці в північно-східній Сирії "вважають ворогів терористами, а ворожих жінок - повіями. Вони бачать їх по-своєму, дуже патріархально", - пояснює Ділар Дірік, курдська феміністка і дослідниця в Центрі вивчення біженців в Оксфордському університеті. За словами Дірік, саме міліціонери знімають і публікують відео під час своєї власної пропаганди, додаючи, що "це послання, яке вони хочуть показати світу - і особливо жінкам".

Сексуальне насильство стосовно жінок у зонах конфлікту не є новим явищем, і, як загроза, не стало унікальним для тяжкого становища курдів. Нільсон каже, що загалом таке насильство є "ефективною стратегією в багатьох військових конфліктах: зґвалтування жінки залишає набагато сильніший слід, аніж її вбивство".

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Шарстан Афрін, 32-річна курдська повстанка з Рожави: "Коли ми бачимо таку жорстокість і те, як вони ставляться до тіл наших бійців, ми відчуваємо біль... Вони хотіли дати нам зрозуміти, що, якщо ми боремося проти чоловічої системи, нас чекає така сама доля, як і Хеврін Калаф".

Хоча поки немає жодних доказів, що в північних районах Сирії зґвалтування жінок-бійців стали знаряддям війни, показові відео в соцмережах, ймовірно, були частиною психологічної війни проти курдських жінок.

"Ополченці Ердогана роблять усе, щоб залякати нас і наше суспільство, - сказала Ефрін. - Однак вони лише посилюють наше презирство до ворогів жінок. ... Ці напади аморальні і є частиною сексистської війни".

Роботи Абдулли Оджалана, засновника РПК, який мріяв створити соціалістичну державу для курдів, справили величезний вплив на формування Рожави. "Коли Оджалан прибув у регіон [в 1979 році], жінки вперше почали самоорганізовуватися, - каже Дірік. - Він змінив гендерні відносини в Рожаві". Після арешту турецькою владою в 1999 році за підтримку збройної боротьби Оджалан, перебуваючи у в'язниці, опублікував книгу, змалювавши в загальних рисах курдські феміністські ідеали. "Поряд із самим жіночим рухом його заслуга в тому, що фемінізм став такою ключовою темою для курдського питання", - говорить Дірік.

Незалежно від того, опиниться Рожава під контролем підтримуваних Туреччиною ополченців чи режиму президента Башара Асада і росіян, ясно, що жоден із них не поставить на порядок денний права жінок. Тоді є дуже реальною небезпека повернення ІД. "Чоловіче мислення переможе, якщо це вторгнення не припиниться", - сказав Абдулла.

Так само, як жіночі ополчення перебували на передовій у битві проти ІД і створенні Рожави, їхні бійці як і раніше повні рішучості очолити рух із захисту своєї батьківщини від того, що вони називають "турецькими окупаційними силами". "Ми, жінки і матері, завжди очолюємо цю революцію", - говорить Афрін. І Ефрін додає: "Ми готові зробити все від нас залежне, щоб захистити нашу батьківщину".