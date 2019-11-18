Справа проти Ляшка за штовханину з Герусом - це показове політичне переслідування, - заява "Народного фронту"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

"Нагадаємо, Олег Ляшко виступив проти імпорту російської електроенергії, що веде до руйнування енергетичної незалежності України та захоплення її Росією.

Ми упевнені, штовханина Ляшка з представником влади, який свідомо пролобіював імпорт електроенергії з Росії, сьогодні використовується як банальний привід для демонстративної розправи за політичну позицію.

Фракція "Народного фронту" під час роботи у парламенті попереднього скликання та лідер нашої політичної сили Арсеній Яценюк на посаді прем‘єр-міністра України у 2014-2016 роках ініціювали та приймали комплекс рішень для звільнення нашої держави з енергетичних зашморгів країни-агресора. Саме тому ми обурені діями представників нинішньої влади, які повертають це ярмо, завдаючи шкоди національним інтересам України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом. ВIДЕО

Актив "Народного фронту" заявляє про свою підтримку позиції Олега Ляшка, про готовність взяти його на поруки та внести необхідну суму застави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.