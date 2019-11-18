Провокація Ляшка щодо Геруса може йому коштувати дуже дорого, - Рябошапка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Рябошапка журналістам у понеділок в Києві.

"У людини з'явилася можливість знову потрапити в телевізор. І він використав момент із Андрієм Герусом. Але такі речі караються Кримінальним кодексом, тому треба вибирати. Медіапопулярність може коштувати дуже дорого", - сказав Рябошапка.

За його словами, цей інцидент був би кваліфікований як хуліганство, якби Герус був звичайним громадянином. "А оскільки він є представником влади і напад на нього скоєно у зв'язку з виконанням службових обов'язків, це вже інша кваліфікація та інші санкції, більш жорстка", - додав генпрокурор.

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"Очевидно, що з його (Ляшка. - Ред.) боку це була, напевно, провокація, але вона йому може коштувати дуже дорого", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

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