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18.11.19 17:31

Провокація Ляшка щодо Геруса може йому коштувати дуже дорого, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що можлива "провокація" екснардепа Олега Ляшка щодо народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Геруса може призвести до серйозних наслідків.

Провокація Ляшка щодо Геруса може йому коштувати дуже дорого, - Рябошапка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Рябошапка журналістам у понеділок в Києві.

"У людини з'явилася можливість знову потрапити в телевізор. І він використав момент із Андрієм Герусом. Але такі речі караються Кримінальним кодексом, тому треба вибирати. Медіапопулярність може коштувати дуже дорого", - сказав Рябошапка.

За його словами, цей інцидент був би кваліфікований як хуліганство, якби Герус був звичайним громадянином. "А оскільки він є представником влади і напад на нього скоєно у зв'язку з виконанням службових обов'язків, це вже інша кваліфікація та інші санкції, більш жорстка", - додав генпрокурор.

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"Очевидно, що з його (Ляшка. - Ред.) боку це була, напевно, провокація, але вона йому може коштувати дуже дорого", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

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