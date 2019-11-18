Незаконно засуджених українців Дудку і Бессарабова доставили в СІЗО окупованого Сімферополя

Як повідомив УНІАН син Дудки Ілля Кавернік, українцям вже зробили перші продуктові передачі, передає Цензор.НЕТ. Кавернік зазначив, що Дудці і Бессарабову мають дозволити побачення з рідними, зокрема, він сподівається побачити батька в середу. Він також уточнив, що згодом незаконно засуджених українців мають розподілити до колоній для відбування покарання.

Адвокат політв'язнів Оксана Железняк повідомила УНІАН, що захист готує касацію на рішення Верховного суду РФ, який 15 жовтня відхилив апеляцію адвокатів та залишив у силі вирок Дудці і Бессарабову - 14 років позбавлення волі кожного.

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Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.

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