Макрон і Путін обговорили по телефону підготовку до саміту нормандської четвірки і повернення Україні захоплених РФ кораблів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Основну увагу приділено ситуації в Україні - з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". З обох сторін підкреслено, що проведення такої зустрічі має реально сприяти якнайшвидшій та повній реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі підкреслили необхідність "вступу в силу закону про особливий статус Донбасу".
Путін також поінформував президента Франції про повернення Україні трьох військових кораблів, які були захоплені РФ в листопаді 2018 року, що відбулося сьогодні в акваторії Чорного моря
Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.