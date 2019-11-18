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18.11.19 18:21

Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з головою Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом висловив подяку за позицію країни з неприпустимості реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Кабміну.

Зазначається, що  під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи співпраці Україна – Литва та можливості до посилення взаємодії між країнами.

Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації Північного потоку-2, - Гончарук 01

Гончарук окремо підкреслив важливість спільної позиції України, Литви та інших країн ЄС щодо неприпустимості реалізації проекту "Північний потік-2", що монополізує енергетичний ринок та неминуче призведе серед іншого до погіршення якості послуг для усіх споживачів.

"Енергетична безпека – пріоритет не лише для України, але для усієї Європи. Це питання повинні обговорюватися на найвищому рівні в ЄС, тому я дякую Литві за підтримку в цьому питанні. Я радий, що ми маємо спільну позицію щодо неприпустимості реалізації проекту "Північний потік-2". Це політичний, а не бізнес-проект, і дуже важливо зупинити його руйнівний вплив, адже йдеться про безпеку усієї Європи", – підкреслив глава українського уряду.

Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації Північного потоку-2, - Гончарук 02

Олексій Гончарук також висловив сподівання в успішності підготовки і проведення Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі у липні 2020 року.

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