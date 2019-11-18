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18.11.19 23:15

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури припинили незаконну реалізацію пального і вилучили велику партію підакцизних товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 273 КК України було встановлено факт реалізації пального через місцеву АЗС без документів з введення в експлуатацію та будь-яких інших дозвільних документів.

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального 02

За результатами санкціонованого обшуку з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 9,5 тонни скрапленого газу, 12,8 тонни бензину і 8,3 тонни дизельного пального, а також резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів і паливно-роздавальні колонки загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн 250 тис. грн.

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального 03

Триває слідство.

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