Опалення в Новояворівську включать із середи, в Новому Роздолі проводяться підготовчі технічні роботи, - Кабмін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, вранці 18 листопада представники майбутнього управителя Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ ТОВ "Нафтогаз Тепло", яке входить до групи Нафтогаз, зустрілися у Новому Роздолі з працівниками місцевої ТЕЦ, у тому числі з тими, які звільнились через невиплату заробітної плати попереднім управителем.

Вже 136 людей прийняті на роботу в ТОВ "Нафтогаз Тепло" на Новороздільській ТЕЦ та 160 на Новояворівській ТЕЦ. Документи інших працівників щодо поновлення на роботі будуть оформлені найближчим часом.

"Наше перше завдання зараз – виплатити гроші працівникам та забезпечити наявність спеціалістів для підготовки обладнання ТЕЦ та мереж до запуску", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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На вівторок заплановано укладення договору на управління ТЕЦ між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та ТОВ "Нафтогаз Тепло", і буде виплачено аванс працівникам ТЕЦ у двох містах.

Працівники Новояворівської ТЕЦ сьогодні вийшли на роботу та почали технічні роботи для підготовки ТЕЦ та тепломереж міста до пуску. Цієї середи планується розпочати газопостачання Новояворівської ТЕЦ, після чого в оселі мешканців надійде тепло.

У Новому Роздолі проводяться підготовчі технічні роботи, зокрема, проводиться заповнення тепломереж та проведення випробувань, щоб опалювальний сезон у місці розпочався якнайшвидше. Ситуація ускладнена тим, що регламентні роботи на тепломережах та супутній інфраструктурі у Новому Роздолі вже давно не фінансувались і не проводились належним чином.

Він додав, що за його дорученням АРМА вже розірвало договір управління з попереднім управителем – приватним підприємством Гарант Енерго М, яке більше п’яти місяців не виплачувало зарплати своїм працівникам та не забезпечило підготовку міст до опалювального сезону.

Після підготовки ТЕЦ та успішного запуску опалювального сезону працівники отримають преміальні виплати.

Найближчим часом Нафтогаз Тепло має отримати від НКРЕКП ліцензії на виробництво електричної енергії та на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, а також дозвіл на концентрацію від Антимонопольного комітету.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 листопада відвідав Львівську область через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла: в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже пів року.

У Новому Роздолі тепломережа не готова до старту. Глава уряду дав доручення упродовж щонайбільше п'яти днів підготувати мережу до старту. У ДСНС готові в разі зниження температури забезпечити громадян всім необхідним.

За даними ЗМІ, проблеми з опаленням в Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ звинуватило два теплогенеруючі підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на 1,5 млрд гривень. Тоді ж суд заарештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ТОВ "Гарант Енерго М" - фірмі, яку вибрали на конкурсі. Однак новий керівник не впорався з функціями, оскільки виникли проблеми з кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.