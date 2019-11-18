Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав адвокат Ілля Новіков.

"... якщо Путін реально погорить, він погорить не в Україні. Мені здається, що Україна має дочекатися з мінімальними втратами моменту, коли це станеться і після цього намагатися відігратися. Від думки росіян щодо українського питання не залежить нічого. А залежить від думки росіян щодо пенсійного питання, скажімо", - зазначив він.

За його словами, з кожним роком "ті проблеми, які раніше були змікшовані спочатку грошима, яких було багато, потім якоюсь ейфорією з приводу Криму, посилюються".

"Зараз Крим у Росії абсолютно нікого не тішить. Якщо підійти до росіянина і сказати "зате Крим наш", - це означає нарватися, як мінімум, на дуже похмурий погляд. Тому що у кожного свій Крим, який у холодильнику й у вигляді отруйної смітника за парканом. І я б сказав, що ця тема в Україні сприймається не дуже критично. Якщо робити висновок за російським телебаченням, то Україна щодня найважливіше питання, але до реального життя росіян це взагалі не має стосунку, і вони самі це розуміють.

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Частка людей, що сприймають реальність у Росії так, як її показує російський телевізор, насправді набагато нижча. У міру того, як люди живуть - а особисто кожен живе дедалі гірше - Соловйов та інші викликають дедалі більше роздратування. І ці речі працюють на певних коефіцієнтах. Якщо у тебе, умовно кажучи, незадоволених 10%, то тобі дивізії ОМОНу вистачає на те, щоб ситуацію контролювати. Якщо у тебе їх 50%, то тобі потрібно 10 дивізій. Реальна підтримка йде, а весь час збільшувати і збільшувати кількість силовиків неможливо. Їх і так вже дуже багато. На це вже грошей не вистачає жодних. Що вони можуть зробити? Вони можуть спробувати контролювати способи вираження цього протесту. Щоб він не кристалізувався ні в чому. Типу якщо у всіх буде різна повістка, то вони один з одним не домовляться. В одних проблеми з тим, що у них влаштовують сміттєвий полігон. В інших проблема, що закривають лікарню. Але ці люди один із одним не зійдуться і в більшу проблему не перетворяться. Мені здається, логіка у влади така. Звісно, нескінченно це працювати не може", - вважає Новіков.

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