Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.11.19 18:41

Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ. ФОТО

Киянина, який використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ для збору коштів нібито для учасників бойових дій, затримала на Чернігівщині Служба безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресцентр СБУ.

Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ 01

Оперативники СБУ встановили, що мешканець Києва використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема на Чернігівщині. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів.

За попередньою інформацією слідства, суми "пожертв" сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.

"Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва", - говориться в повідомленні.

Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ 02

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група шахраїв заволоділа сумою понад 7 млн ​​грн, призначених для учасників бойових дій

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100