Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Новотошківського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Травневого – зі станкових протитанкових, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

двічі біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

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Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні проходив демонтаж тимчасової опори в районі 7-ої опори мосту. Завершується процес фарбування металоконструкції шляхопроводу.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні було обстежено 0,05 гектара потенційно небезпечних територій та виявлено 14 вибухонебезпечних предметів. Окрім того, розібрано 2 бліндажа.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 2,8 гектара території та вилучено 33 ВНП. У цьому процесі було задіяно 20 осіб та 5 одиниць техніки".

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