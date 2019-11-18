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18.11.19 18:47

Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піротехніки розмінували 12 га території в районі Петрівського і Богданівки, знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТО

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні проходив демонтаж тимчасової опори в районі 7-ої опори мосту. Завершується процес фарбування металоконструкції шляхопроводу.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні було обстежено 0,05 гектара потенційно небезпечних територій та виявлено 14 вибухонебезпечних предметів. Окрім того, розібрано 2 бліндажа.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 2,8 гектара території та вилучено 33 ВНП. У цьому процесі було задіяно 20 осіб та 5 одиниць техніки".

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