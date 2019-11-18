Труба каже, що він поза політикою. Це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати позицію ДБР проти виграшного позову України, - адвокат Новіков

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

"25 квітня було рішення Гамбурзького трибуналу. Воно було щодо попередніх заходів, тобто, ним ще не зафіксовано остаточно, що Росія була неправа, а Україна права. Позиція України складна. І позиція Росії теж загалом складна. Але якщо намагатися підсумувати широкими мазками, то Україна спирається в основному на положення морської конвенції про імунітет військових кораблів. Якщо дуже спрощено: якщо якась держава вважає, що чужі військові кораблі щось неправильно роблять у його територіальних водах, то застосовувати до них поліцейські заходи все одно не можна, можна тільки змусити їх піти. Розслідувати цю справу як внутрішню кримінальну заборонено. На це Росія заперечує: була ж провокація, а отжк, Україна цей імунітет має втратити.

І дивіться, що відбувається. Квітневе рішення було винесено через півроку після інциденту. Позиція України весь час була саме в цьому руслі. Були різні нюанси. Була спроба задіяти Женевську конвенцію з точки зору того, як Росія поводиться з моряками де-факто, порушуючи гарантії військовополонених. Але Женевська конвенція і Конвенція з морського права прямого взаємного впливу не чинять. З точки зору морського права Україна рухалася в тому ключі, що Росія порушила насамперед морську конвенцію.

І от, суд висловив уже своє попереднє ставлення до цієї ситуації і можна, як багато хто в Україні і зробив, полегшено видихнути і сказати: зараз суд скаже, що росіяни були неправі. Але чесний суд на те і чесний, що там невідомо на 100% рішення заздалегідь. А що може його для України перетворити з виграного в програний? Це радісно принесені Росією відомості про те, що українська влада (а під владою в міжнародному праві розуміється вся сукупність державних органів, тобто в тому числі ДБР і особисто Труба) вважають, що в Керченській протоці Україна здійснила провокацію за наказом раніше діючого президента" , - пояснив він.

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Новіков зазначив, що з цього приводу ставив запитання голові ДБР Роману Трубі:

"Труба на це відповідає, що вони поза політикою і розслідують те, що є. Але я думаю, що це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати їхню роботу проти позову України. Уявіть собі, що Трибунал з морського права говорить: Україна була неправа, там була провокація, нехай Україна платить Росії компенсацію. Ви ж розумієте, що тут почнеться? МЗС скаже: нам зламали всю нашу роботу. ДБР скаже: ми нічого не знаємо, ми поза політикою. Портнов скаже: я мав рацію від самого початку, бачите, яка відбувається дурниця. До ворожки не ходи, що станеться саме так. Я все-таки сподіваюся, що не станеться. Я сподіваюся, що навіть цих зусиль, які зараз вживає ДБР, буде недостатньо, щоб позов України в гамбурзькому трибуналі програти. Але тенденція саме така.

Щодо того, що ДРБ нібито поза політикою... ДБР не може не розуміти, що будь-яка їхня заява впливає на цю саму політику. Адже вони не працюють мовчки. По-перше, вони самі публікують всі свої досягнення у цій справі. І навіть якщо б вони не публікували, у них є Портнов, який це робить за них з випередженням. І у них є абсолютно незрозуміла ситуація з витоками".

При цьому адвокат зазначає, що кейс для України у Гамбурзькому трибуналі вкрай благодатний.

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"Зараз ми зняли гуманітарне питання - вже немає людей, які сидять із цього приводу. Якщо говорити цинічно, то, звичайно, Росія дуже сильно підставилась. Тому що події на Донеччині відбуваються в сірій зоні, там спостерігачі щось бачать, чогось не бачать. А в Керченській протоці все йшло в прямому ефірі. Тобто в принципі не можна заперечити жодного суттєвого факту цієї справи. Це кейс, про який юристи-міжнародники можуть тільки мріяти. І звичайно, на мій погляд, було б для України вкрай прикро його не використати по повній. Росія намагається з цієї теми з'їхати, віддавши моряків. РФ віддає кораблі. Але це означає тільки те, що вони з великим простроченням, як мінімум, піврічним, нарешті виконали попередні заходи Гамбурзького суду. Це не означатиме, що вони цю ситуацію звели нанівець цілком. Україні, здавалося б, саме час іти в наступ, якось стежити за тим, яку позицію при цьому транслюють різні органи, які мають діяти все-таки в координації. ДБР дуже легковажно каже: а ми нічого не знаємо про політику, ми слідчі, ми з'ясовуємо, як було. Якщо ви з'ясовуєте, як було, то мовчіть, принаймні, доки вам не буде що остаточно сказати у справі", - сказав він.

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