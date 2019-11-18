Нового єврокомісару від Угорщини Варгелі доручили підтримувати українські реформи

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на politico, дві найбільші політичні групи в Європарламенті повідомили, що підтримують його кандидатуру.

Вергелі отримав схвалення від членів комітету Європарламенту із закордонних справ після того, як запевнив, що не залежить від прем'єрміністра Віктора Орбана. Про це він повідомив у відповідях на додаткові запитання євродепутатів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже затвердила його кандидатуру та доручила, серед іншого, підтримувати українські реформи.

Єврокомісар з питань політики сусідства та розширення здійснює нагляд за процесом приєднання майбутніх нових держав-членів та контролює відносини з країнами, що межують з ЄС, пише телеканал 24.

Раніше Вергелі пообіцяв у випадку затвердження його як єврокомісара з питань політики сусідства та розширення підтримувати Україну та захищати її від російської агресії. Про це він заявив на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ.

Що стосується України, то у нас є особлива відповідальність перед цією країною. Ми повинні допомогти їм відновити їхній суверенітет над всією територією і ми будемо підтримувати їх,

– сказав Вергелі.

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Напередодні депутати Європарламенту, зокрема представники групи соціалістів і демократів, відмовилися погодити його кандидатуру. Європарламентарі були стурбовані впливом на нього угорського уряду, який тісно контактує з Москвою.

Перший угорський кандидат Ласло Трочані не пройшов процес відбору в комітеті Європарламенту. Його вважали соратником прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана, який повністю відкидає міграційну політику ЄС, а його уряд ухвалив кілька суперечливих, на думку ЄС, законів. Депутати Європарламенту також не схвалювали його "зв'язків з Росією".

Замість нього Угорщина запропонувала дипломата Олівера Вергелі, який має досвід роботи в Брюсселі, а також наразі очолює угорське представництво в ЄС.

Зазначається, що Угорщина була останньою країною, у якої не було затверджено кандидата в нову Єврокомісію.

На 27 листопада заплановано затвердження складу Європейського парламенту. Та інституція все ще очікує інформацію щодо відмови Великої Британії у призначенні свого єврокомісара.

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