Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відеокоментарі, оприлюдненому словацьким виданням Pravda, Шефчович висловив сподівання, що обговорення контракту на рівні глав держав дозволить прискорити процес визначення долі транзиту і завершити газові переговори до кінця цього року.

Шефчович зазначив, що до кінця листопада між сторонами буде проведена зустріч на рівні міністерств і компаній.

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Читайте також: Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін