Суд продовжив вивчення доказів у справі недостовірного декларування доходів Омеляном

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні САП у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В понеділок, 18 листопада 2019, за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді за участю прокурора САП продовжилося вивчення доказів у справі стосовно колишнього Міністра інфраструктури України, обвинуваченого в декларуванні недостовірної інформації.

Так, за результатами засідання вивчено 5 томів матеріалів. Загалом вже вивчено 8 з 29 томів доказів у справі.

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Наступне засідання - 19 листопада 2019 року".

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 і ст.366-1 КК. Він обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.

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ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня.