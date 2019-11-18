"Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті отримали по факсу пропозицію від Газпрому, про яку пишуть усі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу в повній відповідності з європейськими правилами", - написав він.

Нагадаємо, "Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу територією України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Також Україні пропонується відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі.

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