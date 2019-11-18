Питання граничної концентрації землі в одних руках буде вирішене до другого читання законопроєкту, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Про це повідомив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найбільш дискусійне, що у нас сьогодні залишилося, і те, навколо чого у нас буде в парламенті гаряча дискусія, це питання концентрації. 213 тис. га в одні руки не сприймається суспільством, це занадто великі обсяги, і це, безумовно, ми переглядатимемо. Але питання того, в якому форматі, які критерії, чи будуть це якісь відсоткові, 0,5%, припустимо, або 0,3%, або це буде зафіксовано в гектарах, що не більше ніж стільки-то", - сказав уповноважений президента.

Лещенко зазначив, що президент України Володимир Зеленський дав йому доручення опрацювати це питання з народними депутатами, профільними асоціаціями, власниками паїв, і безпосередньо з органами державної влади та місцевого самоврядування.

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"Вони мають висловити свою позицію, ми це все опрацюємо, і в рамках їхніх пропозицій намагатимемося знайти компроміс. Я думаю, що з питання концентрації земель на початок грудня у нас вже буде якась проєктна частина, яка має влаштувати всіх", - пояснив він.

Лещенко наголосив, що, незважаючи на всю критику, президент запустив із питання земельної реформи "режим національного діалогу".

Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.