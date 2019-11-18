Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.11.19 19:53

Загиблого на Донбасі українського воїна Артема Соколова поховають 19 листопада на Київщині

19 листопада, в селі Сущани Кагарлицького району Київської області, о 12.00 на сільському кладовищі відбудеться похорон українського воїна Артема Івановича Соколова.

Загиблого на Донбасі українського воїна Артема Соколова поховають 19 листопада на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Артем Соколов, 1987 року народження, житель Києва, сержант, військовослужбовець 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 16 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області в результаті смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Артем Соколов народився 06.11.1987 року в селі Сущани. 2006 закінчив Ржищівський гуманітарний коледж за спеціальністю вчителя трудового навчання, креслення, фізкультури. Після строкової армійської служби працював водієм, охоронцем на приватних підприємствах, з 2012 - водієм-експедитором, а згодом менеджером з логістики на підприємстві "Райське джерело". У 2015-2016 роках проходив службу під час мобілізації, брав участь в АТО, був удостоєний 5 недержавних нагород. Останнім часом проходив службу за контрактом.

Поховають Героя поруч із могилами батьків. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 14-ї ОМБр Артем Соколов загинув 16 листопада від кулі ворожого снайпера на Луганщині. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100