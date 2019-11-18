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18.11.19 20:36

До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту". ВIДЕО

У парламенті двоє нардепів змінили комітети. Таким чином, позафракційний депутат Руслан Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При тому, що Требушкін - колишній соратник Януковича-втікача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

У свою чергу, ресурс Sprotyv зазначає: "Особистість цього політика, який займатиметься такими важливими питаннями, заслуговує на окрему увагу. За даними відкритих джерел, Требушкін - колишній соратник Януковича-втікача, ексчлен "Партії регіонів". У ЗМІ збереглися повідомлення про його участь в "антимайдані". Будучи мером Димитрова Донецької області, Требушкін доставляв "гуманітарну допомогу" беркутівцям на Майдані. Крім того, зберігся запис, на якому голос Требушкіна дякує Путіну за окупацію Криму", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після Революції гідності Требушкін різко змінив свою риторику, переодягнувся в патріота України, почав розсипатися в компліментах президенту Петрові Порошенку.

Пізніше Требушкін вступив у партію "Довіряй справам" Кернеса і Труханова, яка пізніше увійшла до "Опозиційного блоку".


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