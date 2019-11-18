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18.11.19 21:06

Глава МЗС Німеччини Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови.

Глава МЗС Німеччини Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови

Про це повідомили в німецькому МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Планувалося, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка вертольотом добереться до району лінії розмежування в Донбасі. Але через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або затримали багато рейсів.

У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти відразу до Києва 19 листопада. У нього запановано зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та головою українського МЗС Вадимом Пристайком.

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