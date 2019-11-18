Глава МЗС Німеччини Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови

Про це повідомили в німецькому МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Планувалося, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка вертольотом добереться до району лінії розмежування в Донбасі. Але через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або затримали багато рейсів.

У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти відразу до Києва 19 листопада. У нього запановано зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та головою українського МЗС Вадимом Пристайком.

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