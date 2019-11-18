Почався процес висунення кандидатів на місцевих виборах ОТГ, які відбудуться 22 грудня, - ЦВК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Процес висунення кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, а також кандидатів на посади сільських, селищних і міських голів почався згідно з Календарним планом підготовки до виборів 22 грудня.

"Подання в ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 27 листопада включно. А до 28 листопада включно територіальні виборчі комісії ухвалюватимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації", - повідомили в комісії.

За даними установи, близько 30 політичних партій вже повідомили її про участь місцевих осередків у перших місцевих виборах.

22 грудня вибори відбудуться у 86 об'єднаних територіальних громадах, а саме в 69 селах, в 16 селищах і одному місті. Вибори відбудуться в 21 області. За попередніми даними ЦВК, в них може взяти участь понад 380 тис. виборців.

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