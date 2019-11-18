Глава "Укрексімбанку" Гриценко допоміг злочинній організації Курченка зняти арешти з депозитів і застав по кредиту на $160 млн, - прокурор

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко проходить у справі №12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення в лютому 2010-го року колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням злочинної організації і звинувачується в сприянні зняття арештів з депозитів і застав за виданим банком кредитом на $ 160 млн для покупки "Українського медіа холдингу" (УМХ), заявляє Генпрокуратура.

"Намагаючись забезпечити інтереси Ложкіна (ексглави адміністрації президента і ексвласника УМХ Бориса Ложкіна - ред), Порошенка (президента України в 2014-2019 роках Петра Порошенка - ред), Філатова (ексзаступника голови АП Олексія Філатова - ред) і Шверка (колишнього першого віце-президента УМХ Григорія Шверка - ред) Гриценко у вересні 2014 року вирішив використати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення в його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму $506 млн, тим самим приєднався до злочинної організації" , - заявила прокурор у суді з обрання Гриценку запобіжного заходу.

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За її словами, йдеться про один з епізодів справи з нібито легалізації $406 млн експершим віцепрем'єром Сергієм Арбузовим, ексглавою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом покупки холдингу УМХ. "Реалізуючи злочинні наміри, в другій половині 2012 року Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Клименком та іншими учасниками злочинної організації, запропонували Ложкіну і іншим бенефіціарним власникам групи компаній УМХ сприяти злочинній організації Януковича і взяти участь у легалізації належних їй коштів більше $ 406 млн шляхом складання низки угод з купівлі групи компаній УМХ", - стверджує прокурор.

За її словами, Ложкін та інші бенефіціари УМХ достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка й інших осіб у складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держвласності.

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За даними слідства, в рамках угоди ТОВ "ВЕТЕК Медіа Інвест" отримало в державному Укрексімбанку за договором від жовтня 2013 року кредит $160 млн, як забезпечення за яким були низка депозитів на $ 50 млн і казначейські зобов'язання на $ 50 млн, нерухомість і обладнання, а без твердого забезпечення залишалася сума $45,27 млн.

Сторона обвинувачення вказала, що в 2014 році суд з ініціативи Генпрокуратури заарештував зазначені депозити і казначейські зобов'язання, а в середині серпня того року Гриценко став головою правління.

"Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для недопущення обігу належних їй активів сумою $506 млн на користь Укрексімбанку, в серпні 2014 року Курченко запропонував ... Шверку продовжити реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом України Порошенком", - стверджує прокурор. За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на "Наше Радіо".

За словами прокурора, вищевказані учасники вирішили схилити до участі в злочині Гриценка і працівників генпрокуратури. "Намагаючись забезпечити інтереси Ложкіна, Порошенка, Філатова і Шверка Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо обігу на його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму $ 506 млн, тим самим той приєднався до злочинної організації" , - стверджує прокурор. Вона вважає, що тим самим він діяв на користь Курченка, Арбузова та інших учасників злочинної організації.

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.

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18 листопада Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка та обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.