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18.11.19 21:57

Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - важко поранено одного десантника

Російські окупаційні війська завдали удару по позиціях 46-ї десантно-штурмової бригади під Сизим (Луганська область). Один український воїн зазнав важкого поранення.

Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - важко поранено одного десантника

Про це у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Російські війська атакували українські позиції білясела Сизе під Луганськом з території Російської федерації, один військовослужбовець зазнав важких поранень.

Сизе, яке розташоване на самому кордоні з РФ, вважалося останніми роками тихим місцем. Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Одного нашого воїна важко поранено, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують - це не випадковий вибух, поранення - бойове.

Зараз за життя десантника змагаються лікарі. Очевидно, атака зроблена з території РФ, в районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення в Станиці Луганській.

Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності".

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