Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка в програмі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

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На Tesla Богдана журналісти зафіксували номери, які восени 2017 року використовувалися на мікроавтобусі, що привіз співробітників УДО охороняти та обслуговувати весілля сина тоді ще генпрокурора Юрія Луценка. Пізніше номери замінили.

Скріншот із сюжету

"Приблизно в той самий час, коли у Tesla з'явилися номери прикриття УДО, поруч із Андрієм Богданом почав з'являтися один і той же охоронець", - йдеться в сюжеті.

Журналісти з'ясували, що ще 26 червня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу ОП держохороною. Зазначається, що посада Богдана не належить ані до тих, яким необхідне виділення держохорони, ані навіть до державних.

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Зазначимо, що саме в цій Tesla Зеленський знімає відеозвернення до українців.