Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv замість Kiev

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у Твіттері посольства України в США.

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2019 року віцепрезидент із комунікацій The New York Times Даніель Роудс пояснював, що видання вирішило продовжувати використовувати "Kiev", "щоб відповідати підходу до написання інших міжнародних міст".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Financial Times перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство України

Нагадуємо, в жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста латиницею (#KyivNotKiev).