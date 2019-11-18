Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка

Свій коментар аналітик залишив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З кримінальною справою проти Порошенка погано все:

Це негарно - переслідувати попереднього президента. Що ще гірше - ця справа ініційована Андрієм Портновим, колишнім заступником глави адміністрації Януковича, який утік з країни на п'ять років. Ця справа - політична", - написав Аслунд.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.