Відкриття ринку землі знищить українських фермерів, - Бондарєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Бондарєв зазначив: "Минулого тижня відбулася знакова подія. 28 років говорили про ринок землі і ніяк не знаходили певну форму, яка б усіх влаштовувала. І ось, Президент Зеленський фактично через коліно провів в першому читанні закон, який передбачає цей самий ринок. Про що закон? Про те, що він дає безмежні можливості для абсолютно всіх: іноземців, іноземних компаній, фондів, банків. Тепер вони можуть увійти на цей ринок.

Купи дешевше, продай дорожче

Ви знаєте, сьогодні у світі є шалена кількість грошей, які не експлуатуються, які вкладені в активи, які не дають ніякого доходу. Так ось, відкривається глобальний ринок для спекулятивного капіталу, тобто іноземні інвестори будуть вкладати в українську землю не для того, щоб щось вирощувати, а просто для того, щоб зберегти свої гроші. Коли ринок відкриється, велика кількість людей захоче відразу отримати "живі" гроші і при великій кількості пропозицій, ви ж розумієте, попит буде обмежений. Що станеться з ціною? Вона впаде. Коли розгойдається фінансовий ринок і хлине багато грошей – ціна підніметься. Це банальна спекуляція. Очевидно, що всякі ділки типу Сороса не знехтують можливістю підзаробити. Куплять земельну ділянку, що вони будуть вести сільське господарство? Звичайно, ні. Їх цікавить агропромисловий бізнес? Ні. Вони точно не будуть там нічого вирощувати, але розуміючи, що нею (землею) треба буде якось займатися, віддадуть її в управління великому аграрному бізнесу, транснаціональним компаніям. У свою чергу, як ви думаєте, що будуть ці компанії вирощувати тут? Те, що дає максимальний прибуток, швидше за все – це технічні культури. Такий тренд сьогодні у світі.

Знищення українських фермерів як класу

Найголовніше – це те, що може статися далі. Перше, це космічна ціна на овочі, тому що всіх дрібних фермерів зачистять взагалі. Чи зможе наш фермер зараз конкурувати грошима з транснаціональними компаніями або глобальними фондами? Ні. Грошей для того, щоб викупити хоча б ту землю, яку він сьогодні обробляє, у нього теж немає. У нього в принципі немає оборотних коштів, у нього кредитні ресурси, які йому дають українські державні банки під 30% річних. Це що треба вирощувати, щоб покрити ці шалені відсотки? Марихуану? Так ось, ми зачистили таким чином українського фермера. За таких умов в Україні не буде ніякого аграрного бізнесу. Ми будемо земельною придатком, та й сировина скоріш за все буде вивозитися.

Продуктова криза і навіть голод

Друзі, в один із днів виростуть технічні сорти і їх вивезуть, а їсти ми що будемо? Сьогодні кожен 7-ий на планеті вже голодує. До 30-ого року ця криза торкнеться практично всіх країн, навіть розвинених, про це говорять вчені. Тому що кількість аграрної землі, на якій можна вирощувати якісний урожай, рік за роком зменшується за рахунок ерозії грунтів, інших природних та технологічних факторів. А населення земної кулі постійно зростає і його потрібно чимось годувати. Тому сьогодні економічно розвинені країни прагнуть мати бодай якісь земельні ділянки, аби забезпечувати свою країну продовольством на випадок такої кризи. Може знову відбутися повторення голодомору вже сьогодні, в ХХІ столітті. Фактично ми стоїмо перед проблемою, яка називається національна безпека нашої країни. В цьому законі її, на жаль, взагалі немає. Існують тільки інтереси іноземних інвесторів.

Як насправді має виглядати справедливий ринок землі?

Спостерігаючи за тим, як приймають цей закон, Президент сам приїхав уранці до Парламенту і через коліно ламав свою фракцію. Не були почуті ніякі доводи з боку інших фракцій, бо це, насамперед, було рішення Президента, а реалізовувалося воно руками його моно-більшості. Ми (фракція "Батьківщина") зробили висновки, і перейшли в опозицію. Ми в опозиції до Президента Зеленського, адже це його відповідальність, його рішення. Що ми пропонуємо як опозиція сьогодні? Ми пропонуємо врахувати кілька основних факторів, які закладуть фундамент національної безпеки, які дадуть можливість розвитку аграрного бізнесу і підтримають майбутнє України в особі фермерів і домашніх господарств. Перше, ми говоримо про те, що категорично не можна допустити, щоб іноземцям давали право на придбання землі. Покупцем на цьому ринку мають бути тільки: громадяни України, територіальна громада або уповноважений державний орган. У фермерів максимальний наділ має бути не більше 300 гектарів. Чому не 200 і не 500? Ми взяли за основу досвід Польщі та Франції, розрахували територію, населення і кількість фермерів, які повинні бути активними учасниками ринку у підсумку вивели середнє значення у ці 300 га. А для того, щоб український аграрний бізнес ріс і розвивався, ми пропонуємо створити певний фінансовий інститут на базі Національного банку або Міністерства фінансів, який буде гарантовано кредитувати наших фермерів. Також, аби наші аграрії були в змозі оновити свою матеріально-технічну базу, кредитна ставка має бути 3-3,5%, а мінімальний термін погашення – 20-30 років.

Тільки в цьому випадку можливі перспективи розвитку країни і зростання ВВП, яке, між іншим, нам обіцяв уряд. Я впевнений, що це можна зробити за рік – прийняти закони, привести до ладу всю нормативно-технічну базу, створити ці органи, установи. Якщо ми системно не підійдемо до ринку землі, то, на жаль, окрім хаосу із трагічними наслідками ми нічого не отримаємо".