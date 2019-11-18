Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію "Українська бронетехніка".

До розробки і подальших модернізацій СБА "Новатор" залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, – а також офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби і спецпідрозділу Національної поліції КОРД.

"Новатор" сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спеціального призначення з використанням підвіски, що пристосована до експлуатації в складних умовах бездоріжжя з колісною формулою 4×4 і 6,7-літровим турбодизельним двигуном. Автомобіль має споряджену масу 7,5 т і вантажопідйомність 1,35 т та здатен долати без підготовки водні перешкоди глибиною до 1,4 м і підйоми до 60%, а також розвивати швидкість по шосе залежно від типу двигуна від 140 до 170 км/год, впевнено тримаючись на дорозі та за рахунок ідеального рівномірного навантаження на передню і задню вісі. Запас ходу "Новатора" по пересіченій місцевості становить 700 км, по автодорогах – 1000 км.

"Ми намагаємося не лише наділити наші автомобілі широким спектром технічних можливостей, а і зробити їх максимально зручними в експлуатації з тим, щоб кінцеві користувачі відчували себе комфортно і могли повністю зосередитися на виконанні бойових завдань", – зазначив Олександр Кузьма, директор ТОВ "Українська бронетехніка".

Читайте також: Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Одночасно з передачею замовлення для представників Міністерства оборони була проведена демонстрація "Новатора" з бойовим модулем "Іва", оснащеним кулеметом калібру 12,7 мм. Спеціально для підвищення прохідності для цієї модифікації СБА розроблена унікальна підвіска, яка може змінювати кліренс до 80 мм для подолання перешкод та їзди по бездоріжжю. Також така версія "Новатора" комплектується повністю автоматичною централізованою системою підкачки коліс. Модифікація вже доступна до замовлення.

"В короткі терміни наша компанія пройшла великий шлях, ставши одним з провідних українських виробників військової техніки і озброєння, – зазначив Андрій Сенченко, Глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка". – Сьогодні "Новатор" знаходить широке застосування в підрозділах Національної гвардії і ВСУ, а також є лідером в своєму класі не лише в Україні, а й за кордоном. Ми дякуємо Міноборони та іншим замовникам за вибір нашої компанії та готові і надалі робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни".

Раніше, в рамках виставки "Зброя та безпека-2019", "Українська бронетехніка" представила "Новатор", оснащений протитанковим комплексом "Амулет". Бойовий модуль може бути також укомплектований кулеметом калібру 7,62 мм. За вимогою замовника автомобіль може бути оснащений пневматичною підвіскою.





