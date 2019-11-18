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18.11.19 23:56

Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель. ВIДЕО

Прислана 18 листопада російським "Газпромом" на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозиція про продовження терміну дії існуючого або укладання нового договору про транзит газу строком на один рік з відмовою від претензій у міжнародному арбітражі є неприйнятною.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте відверто. Ця пропозиція, яка отримана, вона є неприйнятною для України, з огляду на те, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір лише на один рік", - сказав Оржель.

Водночас міністр висловив сподівання, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

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Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

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