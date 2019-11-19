Відкривши справу щодо бійки Геруса і Ляшка за матеріалами ЗМІ, поліція зобов'язана відреагувати на ситуацію з Корявченковим і главою поліції Кривого Рогу, - правозахисниця Маляр

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці юристка і правозахисниця Ганна Маляр.

Вона зазначила: "Прокуратура, взявши інформацію зі ЗМІ, відкрила провадження проти Ляшка за побиття державного діяча Геруса (так - за законом Герус державний діяч).

Тож, для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань у коментарях під цим постом розміщаю численні повідомлення зі ЗМІ про скандальний аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос "Юзіка" зі "слуги народу", та ще кілька людей з голосами, схожими на голоси народних депутатів від СН, вирішували питання з начальником поліції Кривого Рогу.

В розмові голоси, схожі на голоси народних депутатів від СН, декілька разів наголошують, що "їхній дах тримає" особисто президент України і тому представники поліції мають тримати прямий зв’язок тільки з ними. Ще ці голоси говорять про те, як встановити владу в місті та багато іншого, що за ознаками дуже схоже на злочин.

В ситуації, яка склалась, правоохоронні органи мають перевірити інформацію зі ЗМІ. Не шляхом поліграфу у прямому ефірі, а у процесуальному порядку. Адже там є голоси не тільки схожі на голоси нардепів, але й на тих, хто не користується депутатською недоторканністю і щодо яких можна сміливо відкривати провадження.

І якщо виявиться, що це правда, то, сподіваюсь, ВР дасть дозвіл на притягнення до відповідальності.

p.s. ще трохи скандалів у турборежимі і всі, хто в Україні заробляє на гуморі, збанкрутують... бо вони на тлі депутатських скандалів несмішні".

На аудіозаписі чоловік представився нардепом Юрієм Корявченковим (актор "Юзик" із "Кварталу 95". - Ред.).

Розшифровка розмови (подаємо російською мовою):

Юрий Корявченков: Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич – Юра Кисель, он списочник. Я – по 33-му округу, это два района Центрально-Городской и Металлургический. Владимир Захарченко.

Владимир Захарченко: Когда у меня спрашивают, я говорю, мы однофамильцы… (шум, неразборчиво)

Юрий Корявченков: Мажоритарщик тоже по 31-му округу. Это северные районы Терновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск. 26-й округ…

Вячеслав Медяник: Седьмой.

Юрий Корявченков: Я всё запоминаю. 27-й округ. Ну он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, Владимира (Владимир Огурченко – ред.) и вас (Сергей Лукашов). Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже и Владлен Неклюдов как основной известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки. Я продолжить хочу чуть-чуть. Мы все просто прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Юрий Григорьевич Вилкул и иже с ними. Последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который БПП, который к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему спускалось здесь всё с рук.

– Не только здесь. В области.

– Как быть с ними? Что… Какая политика экономического характера – это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

– Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юрий Корявченков: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим... Мы можем присутствовать...

– Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе Президента, у нас у всех тут. Если какие-то не дай бог... у всех руки будут отрубаны по шею, не дай Бог. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

– А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

– Ты не должен ничего бояться.

– Вот это, что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, ещё раз говорю, стоит Президент.

– Ещё там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

Юрий Корявченков: ДБР та же история. ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры… с Трубой (Роман Труба – ред.) будет Владлен (Владлен Неклюдов), я здесь.

– Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить ЕРДР по ним и будет расследовать.

Юрий Корявченков: Щекотливые вопросы по поводу металлолома... мы с вами советуемся.

Нагадаємо, запис оприлюднив колишній нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков у своєму телеграм-каналі. Раніше пана Полякова виключили з партії.