Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила сама Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова"

Вона зазначила: "Ми передали йому "Новий курс України" (програма "Батьківщини". - Ред.) і сказали, що ми готові, це я під час зустрічі з президентом йому особисто сказала, що ми готові запропонувати кадри туди, де треба виконувати цей "Новий курс" і куди можна привести не фейкові інвестиції, а реальні".

На запитання щодо конкретного переліку підприємств, Тимошенко відповіла, що "пропозиція стосувалась в цілому дати кадри туди, де потрібно".

Лідерка "Батьківщини" підтвердила слова журналіста Сергія Лещенка, що вона пропонувала людину до Державної продовольчо-зернової корпорації. За її словами, це було потрібно для того, "щоб витягти підприємство із корупційної схеми".

"Але сьогодні, після того як ми побачили, куди рухається ця так звана стратегія, ми заявили, що переходимо в опозицію і не претендуємо на жодні кадрові призначення", - наголосила Тимошенко.

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