Європарламент і країни ЄС погодили бюджет на 2020 рік: надходження становитимуть 168,7 млрд євро, витрати - 153,6 млрд євро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Надходження до бюджету становитимуть 168,7 млрд євро. Це на 1,5 відсотка більше порівняно з бюджетом 2019 року. Погоджена сума фінансових надходжень є компромісом між вимогою Європарламенту (171 млрд євро) і побажанням країн-платників (166,8 млрд).

Загальна сума витрат становитиме 153,6 мільярда євро, що на 3,4 відсотка більше, ніж роком раніше.

Збільшено видатки на захист клімату, на боротьбу з безробіттям серед молоді і впровадження цифрових технологій. Водночас на 85 мільйонів євро зменшено розмір допомоги кандидату на вступ до ЄС Туреччині, з якою у Брюсселя в останні місяці чимало розбіжностей.

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Комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер (Günther Oettinger) заявив, що новий бюджет перенаправить ресурси в ті галузі, де вони особливо необхідні. "Він допоможе створити робочі місця, зустрітися віч-на-віч із кліматичними змінами і поширити інвестиції по всій Європі", - заявив він.

Представники Німеччини, яка надає більш як п'яту частину бюджету ЄС, за даними агентства dpa, назвали новий бюджет "хорошим компромісом".

Тим часом ще не відкидається варіант "жорсткого Брекзіта", який, як стверджують експерти, може призвести до нестачі 16,5 мільярда євро в бюджеті ЄС. За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, в разі виходу Великої Британії зі складу ЄС без угоди одній лише Німеччині належить до кінця 2020 року додатково внести до бюджету ЄС до 4,2 млрд євро.