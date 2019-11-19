Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це вона розповіла в ефірі каналу "1+1".

За словами Новосад, особливо це стосується сільських шкіл, які будуть переводитися в опорні школи, а існуючі в селах зараз - закриватися. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися.

"У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися", – сказала міністерка, яка раніше анонсувала закриття шкіл для того, щоб підняти зарплати вчителям.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" на початку жовтня Новосад заявляла, що середня вартість підготовки одного учня становить 21 тис. грн, а в малокомплектній школі ця сума сягає 100 тис. грн. Утім, період, за який ця сума використовується, міністерка не назвала.

"Це неефективне використання коштів. Тому потрібно працювати над мережею, її оптимізувати і робити так, щоб діти мали доступ до кращих шкіл. Це можуть бути опорні школи, щоб вони могли до них дістатися і мати доступ до кращих освітніх послуг, і вивільняти кошти на підвищення зарплати й на облаштування кращого освітнього простору", – сказала Новосад.

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У соціальній мережі, в професійних групах вчителі відразу ж різко відреагували на таку заяву міністра.

"Багато вчителів? Подивіться, хто працює в школі. Математики, фізики, хіміки всі майже пенсійного віку або пенсіонери".

"Краще ж сказати, що багато педагогів, ніж підняти зарплату. Все логічно: "щоб уникнути проблеми, слід видалити її джерело" ...Такими темпами ми скоро дійдемо до того, що нам взагалі не потрібні будуть ні педагоги, ні медики, і навіщо зайві роти кормити?"

"Сьогодні можливості вчителя фіктивні. Насправді вчитель — абсолютно безправна і незахищене істота. Вседозволеність з боку учнів, неповага з боку батьків і непомірні вимоги з боку начальства — не найкращі умови для того, щоб натхненно займатися педагогічною діяльністю".

"Хай сама йде в школу, попрацює за "велику" зарплату, а якщо щось не влаштовує, то нехай пройде сертифікацію, буде на 20% більше. Людина далека від школи"...

"Не поспішайте з такими заявами, щоб потім не виявилося, що вчити нікому. А такий час прийде..."

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Згадали вчителі і про те, що далеко не у всіх селах є можливість підвозу дітей в опорні школи (і зараз теж) - діти ходять кілометри до школи і додому, у сніг і мороз - і це 21 століття! Нагадали міністру, що більшість вчителів зараз - пенсійного і передпенсійного віку, і перш ніж викидати їх за борт, потрібно підготувати молодих, які досить рідко йдуть в школу, а найкращі - залишають не тільки школу, але й країну. Анонсувати великі зарплати легко, але виплачувати їх за рахунок скорочення кількості вчителів - більш ніж нераціонально. Вказали "наймолодшому міністру" без педагогічної освіти і на те, що в усьому світі прагнуть зменшити кількість дітей в школі, щоб дати можливість учителеві попрацювати на уроці з кожним учнем. Згадали і про те, що навіть в позаминулому столітті прагнули відкривати школи в селах, а не закривати їх, прикриваючись красивим словом "оптимізація".

Непопулярні рішення, які виносяться людьми, далекими від проблеми, не тільки не врятують ситуацію, але посилять її, резюмували коментатори кількість яких дедалі збільшується.

29 жовтня, у вівторок, кілька тисяч педагогів з різних областей України вийшли до Верховної Ради, щоб висловити слова протесту проти поправок в закон про середню освіту, який зараз розглядається в Раді.

Як відомо, поправки в закон передбачають скасування тих невеликих преференцій, які мають вчителі, а саме: надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво, вчені звання та інше. Але найголовніше, що викликало обурення і активний протест, рішення зробити робочий тиждень для педагогів 40-годинним.

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Зараз ставка педагога - погодинна, навантаження становить 18 годин на тиждень. Досить поширена робота на півтори ставки (через невелику зарплату) перетворює вчителя у людину, якій складно займатися творчістю, креативом. 40-годинне навантаження перетворить вчителя на робота.

Відчувається, говорили протестувальники, що люди, які це пропонують, взагалі не мають уявлення про працю педагога, про емоційне і фізичне напруження, про те, що робота педагога полягає не тільки в годинах, проведених у стінах школи, а поширюється і на його вільний час вдома, вихідні та свята. Це підготовка до уроків, перевірка зошитів і самостійних робіт, участь у позашкільній роботі - в додаток до тих самих 18 годин "на ставку". Вкрай обурливою назвали пропозицію про переведення педагогічних працівників передпенсійного віку на строковий договір. Виходить, що за всі роки, віддані педагогічній праці, "подякують" вчителям тільки тим, що повісять над ним Дамоклів меч звільнення. І все це - на тлі заробітних плат, які далекі від середніх по країні, та й ті виплачуються із заборгованістю.