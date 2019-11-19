Держбюджет-2020 не ідеальний, він зазнаватиме деяких змін, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Говорячи про ухвалення Бюджету на 2020 рік, спікер зазначив, що не можна казати, що він "ідеальний".

"Про це казали і народні депутати, звертаючись до уряду, про те, що не були враховані всі пропозиції, які надходили від представників різних політичних сил... Буде ще багато дискусій навколо Бюджету. Я впевнений, що він зазнаватиме деяких змін", - зазначив Разумков.

Водночас, пояснив він, цей закон мав бути ухвалений, аби входити в новий рік з Бюджетом та кошторисом Верховної Ради, щоб "держава могла працювати".

На питання щодо закидів про те, що начебто Бюджет можна було би зробити кращим, якби відповідний документ розглядався і в третьому читанні, голова парламенту зауважив, що він не впевнений, що якби цей процес було затягнуто, то це би якось суттєво покращило або змінило Бюджет.

"Ми виходили вже з тих показників та з тих пропозицій, які були надані нам урядом. І кардинально їх змінити за такий короткий проміжок часу, я думаю, що можливості не було ні в них, ні, тим паче, у парламенту", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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