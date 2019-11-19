4 млрд грн закладено в Держбюджеті на четвертий квартал 2020 року з метою підтримки аграріїв для купівлі землі: раніше 1 жовтня ринок не запрацює, - уповноважений президента Роман Лещенко

"Коли наші опоненти кажуть, що 4 млрд грн - це мало, їх не вистачить, то ми відповідаємо, що 4 млрд грн у нас закладені на 4-й квартал 2020 року. Ми раніше 1 жовтня 2020 року не запустимо обіг с/г земель", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Лещенко наголосив, що цих коштів, якщо вони знадобляться аграріям, на тримісячний період у кінці наступного року вистачить.

"Люди плутають, вони вважають, що ця сума розрахована на цілий рік", - зазначив він.

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Представник президента також вказав, що бюджетна програма передбачає субсидування кредитної ставки для аграріїв.

"3-5% річних буде ефективна ставка кредитування. Ми будемо забезпечувати цю ставку від облікової ставки Нацбанку, яка має позитивну тенденцію до зменшення", - пояснив він.

Як повідомлялося, в бюджеті України на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників і 240 млн грн на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів. У міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозують, що Фонд часткового гарантування кредитів для малих фермерів на покупку землі запуститься в Україні до відкриття ринку землі 1 жовтня 2020 року. 14 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності.