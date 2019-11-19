Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи може в Путіна цього дня відбутися окрема розмова з президентом України Володимиром Зеленським, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що програма візиту президента РФ у Париж поки опрацьовується.

"Програма поїздки тільки на стадії опрацювання", - уточнив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка Кремля до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня на завершальній стадії, - Пєсков

Нагадаємо, 15 листопада Офіс Президента назвав погоджену дату переговорів у нормандському форматі.

Того ж дня спікер Ради Дмитро Разумков підтвердив, що закон про Донбас розроблятиметься за результатами нормандської зустрічі.

18 листопада глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що сподівається на прорив від зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.