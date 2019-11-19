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19.11.19 10:19

Разумков: Сподіваюся, що в розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що в розробці нового законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції парламенту.

Разумков: Сподіваюся, що в розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції Ради

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"Я впевнений, що це не має бути закон монобільшості або більшості. Це питання національної безпеки, територіальної цілісності. Я сподіваюся, що до нього будуть залучені всі політичні сили, представлені сьогодні в парламенті нашої країни", - сказав Разумков.

Спікер підкреслив необхідність участі громадськості в обговоренні такого законопроєкту.

Політик зазначив, що розробка документа почнеться після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

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