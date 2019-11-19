"Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков. ВIДЕО

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Якщо ми говоримо про "червоні лінії", то я впевнений: ані для президента, ані для українського парламенту вони не змінювалися. І, коли ми говоримо про територіальну цілісність, то йдеться про територію всієї держави - такою, як вона була до 2014 року. Я розумію, що питання повернення тимчасово окупованих територій Донбасу - частин Донецької та Луганської областей, і Криму - це паралельні шляхи, які треба буде пройти нашій державі. Але мені, наприклад, важко визначити, що є більш пріоритетним, а що - менш", - зазначив Разумков.

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Спікер підкреслив, що шляхи повернення цих територій будуть різними, але "намагатися створювати для цього умови треба рівносильно".

Як повідомлялося, в Адміністрації президента Франції анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії на 9 грудня у Парижі.